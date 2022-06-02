***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 17:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034329
BIST
17:462.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 31,16
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:4616,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0834
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:4617,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2637
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7597
En Düşük
17,4621
17:46988,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,54
|Açılış
|: 988,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:46
|MAGEN
|11,55
|96.328.863
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.276.231
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.521.690
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.522.834
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|319.417.930
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.686.677
|% -9,94
|
|TSKB
|2,11
|545.542.824
|% -8,26
|
|IHLGM
|0,74
|28.696.162
|% -5,13
|
|DAPGM
|30,30
|23.799.791
|% -4,36
|
|THYAO
|49,50
|3.766.960.837
|% 0,49
|
|SASA
|40,06
|3.114.393.285
|% 6,20
|
|AKBNK
|8,84
|2.374.880.753
|% 4,49
|
|KRDMD
|15,23
|1.636.858.700
|% 0,86
|
|SISE
|21,04
|1.571.869.533
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,84
|2.374.880.753
|% 4,49
|
|TSKB
|2,11
|545.542.824
|% -8,26
|
|YKBNK
|4,85
|1.124.186.187
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,82
|651.219.442
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|201.069.271
|% -2,33
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4663
|16,4756
|% 0,51
|
|Euro
|17,6968
|17,7597
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,6017
|20,7050
|% 0,96
|
|Frank
|17,0755
|17,1783
|% 0,74
|
|Riyal
|4,3775
|4,3995
|% 0,46
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,48
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,97
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,26
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,42
|
Seans Raporu
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