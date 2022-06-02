***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 17:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034336
BIST
17:532.598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 29,49
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:5316,4728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0806
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4863
En Düşük
16,3796
17:5317,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2679
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7639
En Düşük
17,4621
17:53989,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 16,21
|Açılış
|: 989,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|YUNSA
|31,24
|27.286.009
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|96.567.047
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.530.782
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.119.688
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|319.988.616
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.731.895
|% -9,94
|
|TSKB
|2,11
|586.353.044
|% -8,26
|
|DAPGM
|30,32
|24.395.490
|% -4,29
|
|FENER
|43,20
|164.027.782
|% -3,96
|
|THYAO
|49,42
|3.818.098.670
|% 0,32
|
|SASA
|40,34
|3.162.505.208
|% 6,95
|
|AKBNK
|8,83
|2.594.023.784
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,19
|1.656.245.402
|% 0,60
|
|SISE
|21,02
|1.597.658.042
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.594.023.784
|% 4,37
|
|TSKB
|2,11
|586.353.044
|% -8,26
|
|YKBNK
|4,85
|1.141.855.188
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,82
|656.525.575
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|201.346.079
|% -2,33
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4672
|16,4728
|% 0,49
|
|Euro
|17,7062
|17,7639
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,6055
|20,7088
|% 0,98
|
|Frank
|17,0734
|17,1763
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3772
|4,3991
|% 0,45
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,81
|
|Altın Gr.
|989
|989
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
|
Seans Raporu
17:53
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