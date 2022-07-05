***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 18:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041832
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1708
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1107
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05964,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -12,81
|Açılış
|: 964,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|PGSUS
|177,50
|383.763.561
|% -1,66
|
|GESAN
|48,50
|376.395.249
|% 4,26
|
|KRGYO
|7,75
|184.405.318
|% -4,67
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|MOBTL
|1,68
|63.829.017
|% -1,18
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|IHLGM
|0,65
|15.520.828
|% -2,99
|
|TURSG
|5,07
|119.902.565
|% -3,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9723
|16,9962
|% 1,01
|
|Euro
|17,3948
|17,4248
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,1688
|20,2700
|% -0,57
|
|Frank
|17,4621
|17,5673
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5128
|4,5354
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,20
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.582
|-44,00
|
|Yarım
|3.168
|3.218
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,33
|
|B. Petrol
|105
|105
|-8,23
|