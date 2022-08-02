***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050950
BIST
11:242.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,86
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:2417,9551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0693
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:2418,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:241.023,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.023,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KLRHO
|19,65
|15.907.290
|% 9,47
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.910.704
|% -9,95
|
|IMASM
|64,85
|25.938.174
|% -7,42
|
|IHGZT
|0,78
|10.190.467
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,62
|48.877.855
|% -6,28
|
|THYAO
|52,05
|1.493.656.962
|% 1,07
|
|SASA
|49,80
|1.211.660.449
|% 7,10
|
|SISE
|22,88
|882.593.140
|% -0,95
|
|EREGL
|28,18
|512.990.332
|% 0,50
|
|HEKTS
|34,92
|435.599.282
|% 2,71
|
|EKGYO
|3,14
|371.369.000
|% 0,00
|
|TSKB
|2,74
|282.923.333
|% 4,18
|
|SKBNK
|1,74
|133.782.330
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,86
|339.290.686
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,75
|388.914.961
|% 8,70
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9486
|17,9551
|% 0,39
|
|Euro
|18,3803
|18,3951
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8408
|21,9503
|% -0,11
|
|Frank
|18,7938
|18,9070
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,29
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.830
|6.884
|1,00
|
|Yarım
|3.328
|3.366
|1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|-1,12
|