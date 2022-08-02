***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:39
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050951
BIST
14:192.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,07
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:1917,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0729
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:1918,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:191.026,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.026,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,78
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.919.618
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.968.243
|% 9,92
|
|KLRHO
|19,70
|26.982.589
|% 9,75
|
|YAYLA
|5,07
|4.966.227
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|15.189.652
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,50
|64.405.972
|% -8,31
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|51,85
|2.776.024.882
|% 0,68
|
|SASA
|49,16
|2.062.021.193
|% 5,72
|
|SISE
|22,90
|1.539.567.632
|% -0,87
|
|EREGL
|27,94
|921.173.127
|% -0,36
|
|FROTO
|313,20
|652.779.748
|% 3,33
|
|TSKB
|2,63
|613.140.614
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|584.031.971
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|583.509.841
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,83
|629.327.304
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|220.895.929
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9620
|% 0,43
|
|Euro
|18,3822
|18,4008
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,8586
|21,9683
|% -0,03
|
|Frank
|18,7768
|18,8899
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7645
|4,7884
|% 0,28
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,59
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.853
|6.901
|18,00
|
|Yarım
|3.339
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.686
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,09
|