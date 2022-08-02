***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:40
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050954
BIST
12:202.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,43
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:2017,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0706
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:2018,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:201.023,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.023,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|459.782.175
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.183.257
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,58
|13.588.045
|% -8,01
|
|IHGZT
|0,78
|11.255.549
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,54
|55.529.096
|% -6,70
|
|THYAO
|51,95
|1.958.606.112
|% 0,87
|
|SASA
|48,88
|1.660.716.936
|% 5,12
|
|SISE
|22,74
|1.173.593.421
|% -1,56
|
|EREGL
|27,96
|730.858.983
|% -0,29
|
|HEKTS
|34,58
|536.898.128
|% 1,71
|
|EKGYO
|3,13
|468.064.815
|% -0,32
|
|TSKB
|2,69
|365.802.469
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,84
|460.944.830
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,74
|152.415.433
|% 2,96
|
|ODAS
|3,89
|315.450.122
|% 0,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9491
|17,9565
|% 0,40
|
|Euro
|18,3891
|18,4057
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,8455
|21,9550
|% -0,09
|
|Frank
|18,7944
|18,9077
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|2,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|0,00
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,56
|