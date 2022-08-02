***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 11:42
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050956
BIST
13:132.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,22
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:1317,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0716
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:1318,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:131.023,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.023,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:13
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.171.733
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|54.271.554
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.626.182
|% -9,95
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|ISGYO
|19,04
|225.827.842
|% -7,12
|
|TATGD
|17,50
|59.103.887
|% -6,91
|
|LIDFA
|7,72
|15.791.792
|% -6,31
|
|THYAO
|51,80
|2.455.520.184
|% 0,58
|
|SASA
|48,82
|1.849.683.258
|% 4,99
|
|SISE
|22,80
|1.264.954.756
|% -1,30
|
|EREGL
|27,92
|839.085.302
|% -0,43
|
|HEKTS
|34,52
|570.681.063
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,13
|510.116.457
|% -0,32
|
|TSKB
|2,65
|409.696.642
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,70
|207.368.416
|% 0,59
|
|ODAS
|3,92
|439.434.757
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,82
|543.563.824
|% -0,62
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9537
|17,9574
|% 0,40
|
|Euro
|18,3760
|18,3993
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,8580
|21,9676
|% -0,04
|
|Frank
|18,7929
|18,9061
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,25
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|30,00
|
|Tam
|6.838
|6.888
|5,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,74
|