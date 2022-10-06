***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 10:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067839
BIST
12:583.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 52,13
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.539
En Düşük
3.508
12:5818,5849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0423
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
12:5818,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0799
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
12:581.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.023,99
BIST En Aktif Hisseler12:56
|AKENR
|3,31
|147.603.005
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|149.564.195
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,95
|163.129.632
|% 9,92
|
|HKTM
|53,20
|62.817.512
|% 9,02
|
|GSDDE
|5,35
|37.939.251
|% 8,30
|
|INFO
|9,65
|6.750.677
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|8.131.993
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|83,70
|2.887.570.809
|% -1,30
|
|SISE
|29,00
|2.502.909.832
|% 2,26
|
|SASA
|85,30
|2.033.510.867
|% 3,08
|
|YKBNK
|8,12
|1.305.538.082
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,33
|1.288.614.552
|% 2,61
|
|EKGYO
|4,33
|1.288.614.552
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,12
|1.305.538.082
|% 3,97
|
|DOHOL
|5,24
|572.757.964
|% 2,54
|
|ZOREN
|4,55
|490.787.754
|% -4,01
|
|ISCTR
|8,31
|803.101.734
|% 2,21
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5652
|18,5960
|% -0,17
|
|Euro
|18,4135
|18,4335
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9060
|21,0108
|% -0,38
|
|Frank
|18,8242
|18,9376
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,03
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|38,00
|
|Tam
|6.878
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.351
|3.387
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,01
|