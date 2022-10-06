***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 10:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067858
BIST
17:403.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 57,47
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:4018,5893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0379
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:4018,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0328
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:401.021,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.021,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AKENR
|3,31
|190.903.492
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|234.122.692
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.934.273
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|154.749.285
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|77.604.035
|% 9,94
|
|INFO
|9,65
|8.570.040
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.703.824
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|85,00
|6.779.668.416
|% 2,72
|
|THYAO
|83,65
|5.294.484.704
|% -1,36
|
|SISE
|29,36
|4.599.298.036
|% 3,53
|
|EKGYO
|4,25
|2.408.983.478
|% 0,71
|
|YKBNK
|8,03
|2.230.802.718
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,25
|2.408.983.478
|% 0,71
|
|ZOREN
|4,66
|1.459.604.801
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,30
|1.478.221.264
|% 3,72
|
|YKBNK
|8,03
|2.230.802.718
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,27
|1.542.380.882
|% 1,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5643
|18,5893
|% -0,20
|
|Euro
|18,3122
|18,3300
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,7443
|20,8483
|% -1,15
|
|Frank
|18,6833
|18,7958
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.848
|6.914
|-30,00
|
|Yarım
|3.337
|3.380
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|0,63
|