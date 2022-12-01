***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 15:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083526
BIST
15:345.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 91,60
|Açılış
|: 4.978
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:3418,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:3419,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0863
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:341.068,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,75
|Açılış
|: 1.068,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,40
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:34
|YGYO
|1,76
|25.809.994
|% 10,00
|
|INTEM
|114,40
|80.778.548
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|50.129.793
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|257.813.850
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,66
|7.791.922
|% -5,09
|
|THYAO
|125,00
|6.471.080.089
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,42
|4.914.676.454
|% 4,68
|
|SISE
|39,96
|3.881.064.684
|% 2,20
|
|EREGL
|43,08
|3.711.451.807
|% 0,98
|
|PETKM
|18,34
|3.338.628.818
|% 2,52
|
|EKGYO
|7,27
|2.424.759.708
|% 5,52
|
|KRDMD
|15,42
|4.914.676.454
|% 4,68
|
|SKBNK
|2,74
|866.860.679
|% 1,11
|
|ISCTR
|10,80
|2.801.316.346
|% 4,25
|
|YKBNK
|11,94
|2.741.241.623
|% -0,91
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6403
|% 0,05
|
|Euro
|19,4722
|19,4838
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6541
|22,7678
|% 1,17
|
|Frank
|19,6723
|19,7908
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,17
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|9,07
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.138
|7.195
|40,00
|
|Yarım
|3.462
|3.517
|19,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,22
|