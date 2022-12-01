***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 15:50
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083547
BIST
15:495.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 84,04
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:4918,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:4919,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:491.069,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.069,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,43
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:48
|GENIL
|44,88
|52.282.956
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.128.350
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,64
|7.812.828
|% -5,50
|
|THYAO
|124,80
|6.591.662.491
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.985.710.268
|% 4,34
|
|SISE
|39,86
|3.942.577.943
|% 1,94
|
|EREGL
|43,04
|3.818.374.427
|% 0,89
|
|PETKM
|18,24
|3.481.394.792
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,25
|2.456.833.310
|% 5,22
|
|SKBNK
|2,74
|903.778.839
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,37
|4.985.710.268
|% 4,34
|
|ISCTR
|10,75
|2.895.106.066
|% 3,76
|
|YKBNK
|11,91
|2.801.491.203
|% -1,16
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6216
|18,6373
|% 0,03
|
|Euro
|19,4459
|19,4617
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6535
|22,7671
|% 1,17
|
|Frank
|19,6551
|19,7735
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|16,01
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|8,45
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.134
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|0,91
|
Seans Raporu
15:48
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