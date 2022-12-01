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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

01.12.2022 15:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083551


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BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GENIL 44,88 52.282.956 % 10,00  
BRLSM 15,29 258.128.350 % 10,00  
YGYO 1,76 25.816.658 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
UZERB 122,10 1.920.145 % 10,00  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 18,6254 18,6351 % 0,02  
Euro 19,4525 19,4673 % 0,36  
Sterlin 22,6468 22,7603 % 1,14  
Frank 19,6567 19,7751 % 0,18  
Riyal 4,9425 4,9672 % 0,02  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 15,12  
Altın Gr. 1.069 1.069 8,45  
Cumhuriyet 7.112 7.219 106,00  
Tam 7.134 7.191 36,00  
Yarım 3.460 3.516 18,00  
Çeyrek 1.735 1.757 9,00  
Gümüş.Ons 22,26 22,29 0,08  
Gümüş Gr. 13,29 13,31 0,01  
B. Petrol 87,87 87,87 0,90  
Seans Raporu 15:50
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