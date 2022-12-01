***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 15:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083552
BIST
15:505.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 82,01
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:5018,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:5019,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0698
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:501.069,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.069,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,43
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:50
|GENIL
|44,88
|52.282.956
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|258.128.350
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,64
|7.812.828
|% -5,50
|
|THYAO
|124,60
|6.581.352.440
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,36
|4.969.601.829
|% 4,28
|
|SISE
|39,86
|3.929.010.063
|% 1,94
|
|EREGL
|43,06
|3.773.095.379
|% 0,94
|
|PETKM
|18,22
|3.457.780.142
|% 1,84
|
|EKGYO
|7,26
|2.452.840.875
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,73
|895.554.027
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,36
|4.969.601.829
|% 4,28
|
|ISCTR
|10,75
|2.878.549.569
|% 3,76
|
|YKBNK
|11,91
|2.792.935.616
|% -1,16
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6254
|18,6351
|% 0,02
|
|Euro
|19,4525
|19,4673
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,6468
|22,7603
|% 1,14
|
|Frank
|19,6567
|19,7751
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9425
|4,9672
|% 0,02
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|15,12
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|8,45
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.134
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|0,90
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05MIATK
Yüzde 7.04 oranında artışla 136.90 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 165 adet işlem
-
16:04ARSAN
Yüzde 7.42 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 818 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 55 artarak (% 1.56 ) 5, 448
-
16:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, KRDMD
-
16:03XU100
Endeks 5, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 85, 448.00 milyon TL de