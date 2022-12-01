***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 15:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083553
BIST
15:495.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 84,04
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:4918,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:4919,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0593
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:491.069,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.069,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,43
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:49
|BRLSM
|15,29
|258.085.508
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.280.667
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,64
|7.812.828
|% -5,50
|
|THYAO
|124,90
|6.538.166.685
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,39
|4.957.436.779
|% 4,48
|
|SISE
|39,90
|3.919.186.304
|% 2,05
|
|EREGL
|43,10
|3.752.164.280
|% 1,03
|
|PETKM
|18,24
|3.433.362.023
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,27
|2.450.778.971
|% 5,52
|
|KRDMD
|15,39
|4.957.436.779
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,73
|881.517.518
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,78
|2.866.250.915
|% 4,05
|
|YKBNK
|11,93
|2.775.302.930
|% -1,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6222
|18,6382
|% 0,03
|
|Euro
|19,4395
|19,4568
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6664
|22,7800
|% 1,23
|
|Frank
|19,6570
|19,7754
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|9,07
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.138
|7.195
|40,00
|
|Yarım
|3.462
|3.517
|19,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|0,00
|
|B. Petrol
|88,18
|88,18
|1,21
|
Seans Raporu
15:49
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