***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095242
BIST
17:065.375
En Yüksek
|Değişim
|: 5,05%
|| 258,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.375
En Düşük
4.961
17:0618,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0619,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:061.115,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.115,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BRKVY
|28,82
|41.855.016
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|52.901.535
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.857.759
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.882.962
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,79
|34.875.686
|% -9,10
|
|MARTI
|5,00
|119.796.871
|% -8,76
|
|ADEL
|125,40
|125.265.257
|% -8,53
|
|DYOBY
|29,60
|278.369.028
|% -6,92
|
|EREGL
|41,94
|11.053.502.739
|% 4,64
|
|THYAO
|141,90
|9.673.104.834
|% 4,96
|
|ASELS
|62,45
|7.665.215.519
|% 6,03
|
|KRDMD
|19,49
|6.205.449.857
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,19
|4.962.896.216
|% 8,37
|
|EKGYO
|9,19
|4.962.896.216
|% 8,37
|
|KRDMD
|19,49
|6.205.449.857
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,98
|3.134.840.769
|% 4,77
|
|EREGL
|41,94
|11.053.502.739
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,90
|674.512.304
|% 6,23
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7537
|18,7588
|% -0,03
|
|Euro
|19,7407
|19,7535
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,3092
|22,4211
|% 0,09
|
|Frank
|19,9716
|20,0919
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|13,03
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,35
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.563
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,26
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|1,16
|
Seans Raporu
17:06
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17:20
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17:20
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17:20
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