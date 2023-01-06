***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095253
BIST
15:415.239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 122,22
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4118,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4119,7040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0604
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:411.108,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.108,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BRKVY
|28,82
|40.732.160
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|194.179.278
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.846.027
|% -10,00
|
|ADEL
|125,90
|93.210.668
|% -8,17
|
|MARTI
|5,05
|105.257.195
|% -7,85
|
|FMIZP
|207,90
|139.457.670
|% -6,44
|
|THYAO
|140,30
|8.218.456.229
|% 3,77
|
|EREGL
|40,52
|7.191.703.225
|% 1,10
|
|ASELS
|61,45
|6.577.283.363
|% 4,33
|
|EKGYO
|9,16
|4.338.157.445
|% 8,02
|
|KRDMD
|18,59
|3.895.510.787
|% 3,28
|
|EKGYO
|9,16
|4.338.157.445
|% 8,02
|
|YKBNK
|10,75
|2.576.426.901
|% 2,58
|
|KRDMD
|18,59
|3.895.510.787
|% 3,28
|
|SKBNK
|2,84
|575.888.001
|% 4,03
|
|EREGL
|40,52
|7.191.703.225
|% 1,10
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7634
|18,7713
|% 0,04
|
|Euro
|19,6897
|19,7040
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,1757
|22,2869
|% -0,51
|
|Frank
|19,8787
|19,9985
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9779
|5,0028
|% 0,01
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,12
|
Seans Raporu
15:41
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