***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:59
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095258
BIST
16:235.275
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 158,37
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2318,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2319,7227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0417
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:231.107,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.107,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BRKVY
|28,82
|40.911.680
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.224.249
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.270.907
|% -10,00
|
|ADEL
|123,40
|109.530.502
|% -9,99
|
|MARTI
|5,03
|109.721.651
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,90
|31.211.388
|% -7,63
|
|EREGL
|41,42
|9.653.875.961
|% 3,34
|
|THYAO
|139,60
|8.661.216.845
|% 3,25
|
|ASELS
|61,45
|6.915.951.353
|% 4,33
|
|KRDMD
|19,21
|5.496.263.709
|% 6,72
|
|EKGYO
|9,14
|4.496.303.099
|% 7,78
|
|EKGYO
|9,14
|4.496.303.099
|% 7,78
|
|KRDMD
|19,21
|5.496.263.709
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,69
|2.716.932.135
|% 2,00
|
|EREGL
|41,42
|9.653.875.961
|% 3,34
|
|SKBNK
|2,85
|613.173.837
|% 4,40
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7611
|18,7701
|% 0,03
|
|Euro
|19,7094
|19,7227
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,1947
|22,3060
|% -0,42
|
|Frank
|19,8927
|20,0125
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,66
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,15
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.535
|7.594
|6,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,06
|
Seans Raporu
16:23
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16:37KRDMD
Yüzde 6.78 oranında artışla 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 049, 963 adet işlem
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16:36ORCAY
Yüzde 8.27 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 168 adet işlem
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 18 artarak (% 3.00 ) 4, 675
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, UZERB, EGGUB, TETMT, BRKVY, SNKRN, HKTM, DOKTA, KRDMB, KRDMA
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, VKING, DYOBY