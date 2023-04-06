***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 09:56
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132317
BIST
10:324.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 20,77
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:3219,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0312
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:3221,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1378
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1453
En Düşük
20,9548
10:321.248,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.248,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:30
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|13.018.507
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|27.786.953
|% 9,98
|
|ONCSM
|135,60
|20.512.966
|% -5,51
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|325,60
|10.410.559
|% -3,78
|
|DOGUB
|19,30
|12.600.846
|% -3,40
|
|HEDEF
|21,44
|3.838.620
|% -3,07
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|ASTOR
|58,90
|626.111.846
|% 3,33
|
|THYAO
|126,30
|419.561.996
|% 0,80
|
|TOASO
|204,30
|365.499.612
|% 3,29
|
|EKSUN
|80,25
|275.251.282
|% 2,82
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|YYAPI
|2,85
|81.637.640
|% 5,95
|
|EKGYO
|6,45
|178.002.659
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,57
|70.447.127
|% 1,98
|
|YGYO
|2,14
|39.906.880
|% 1,90
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2621
|19,2698
|% 0,17
|
|Euro
|21,0784
|21,1544
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,9767
|24,0969
|% 0,29
|
|Frank
|21,1858
|21,3135
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1185
|5,1442
|% 0,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-4,36
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.474
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.139
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.069
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,43
|