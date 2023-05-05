***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 15:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147353
BIST
17:404.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -88,52
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:4019,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0294
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:4021,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:401.258,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -26,52
|Açılış
|: 1.258,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:40
|HURGZ
|4,40
|10.039.190
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.187
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|104.524.092
|% 9,90
|
|MAKIM
|21,80
|23.665.218
|% 9,44
|
|PAMEL
|145,80
|74.150.165
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|795.997.562
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.324.766.466
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.651.678
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|745.279.993
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,58
|2.985.895.626
|% 0,84
|
|EUPWR
|70,00
|2.324.766.466
|% -9,97
|
|THYAO
|125,00
|2.105.600.450
|% -2,11
|
|KOZAL
|16,22
|1.735.559.106
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,20
|1.642.334.311
|% 3,49
|
|EKGYO
|5,31
|784.408.044
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,22
|1.735.559.106
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,61
|920.087.775
|% -0,38
|
|YKBNK
|9,16
|678.024.522
|% -1,93
|
|ASTOR
|45,58
|2.985.895.626
|% 0,84
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4945
|19,4983
|% 0,15
|
|Euro
|21,4675
|21,4771
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,5035
|24,6264
|% 0,30
|
|Frank
|21,7277
|21,8585
|% -0,85
|
|Riyal
|5,1828
|5,2088
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-41,14
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-26,52
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.625
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|3,02
|