***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2023 10:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156337
BIST
12:125.423
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 50,39
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:1221,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2495
|Açılış
|: 21,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:1223,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2830
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:121.356,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.356,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|RHEAG
|4,39
|2.191.018
|% 8,40
|
|PENTA
|18,67
|149.604.045
|% 7,55
|
|IMASM
|21,80
|478.162.167
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|20.434.893
|% -9,97
|
|MARKA
|11,53
|48.413.107
|% -6,87
|
|ADEL
|141,50
|43.652.940
|% -6,23
|
|AVHOL
|40,52
|69.916.010
|% -5,55
|
|THYAO
|165,10
|4.355.426.001
|% 0,36
|
|SASA
|65,80
|3.486.692.156
|% 3,13
|
|KCHOL
|96,85
|2.802.650.579
|% 3,25
|
|ASELS
|53,95
|2.643.698.006
|% 5,58
|
|EREGL
|35,60
|1.995.345.720
|% 1,42
|
|EKGYO
|7,60
|1.195.029.557
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,95
|1.645.766.440
|% -0,99
|
|ISCTR
|12,68
|1.487.065.488
|% 0,40
|
|AKBNK
|18,04
|1.686.009.167
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,62
|196.199.323
|% 0,77
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5012
|21,5057
|% 1,17
|
|Euro
|23,1177
|23,2017
|% 1,31
|
|Sterlin
|26,6340
|26,7675
|% 1,08
|
|Frank
|23,6472
|23,7896
|% 1,22
|
|Riyal
|5,7191
|5,7478
|% 1,18
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,44
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.098
|9.335
|134,19
|
|Yarım
|4.469
|4.544
|19,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.272
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,27
|0,15
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-1,60
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 52 artarak (% 1.23 ) 6, 036
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
12:24XU100
Endeks 5, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 46, 710.00 milyon TL de
-
12:24SNICA
Yüzde 6.74 oranında artışla 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 331, 670 adet işlem
-
12:22DOCO
Yüzde 4.56 oranında artışla 2, 749.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 579 adet işlem