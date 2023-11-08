***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2023 13:42
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215656
BIST
'
14:237.865
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,15
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2328,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0262
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2330,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0124
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:231.800,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.800,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TABGD
|179,30
|1.509.689.741
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|293.045.041
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,50
|447.012.352
|% -7,24
|
|THYAO
|229,30
|5.343.805.531
|% 1,46
|
|TUPRS
|150,00
|2.387.783.913
|% 0,67
|
|TCELL
|55,35
|2.170.483.698
|% 4,24
|
|ISCTR
|20,90
|1.835.828.056
|% -3,24
|
|BIMAS
|309,75
|1.696.289.350
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,86
|833.112.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|624.632.327
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|190.256.912
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,90
|1.835.828.056
|% -3,24
|
|YKBNK
|17,00
|1.329.342.176
|% -2,13
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5060
|28,5178
|% 0,09
|
|Euro
|30,4716
|30,4856
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,8644
|35,0392
|% -0,17
|
|Frank
|31,5223
|31,7122
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5834
|7,6214
|% 0,14
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|883,73
|886,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,60
|1.035,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,60
|1.964,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 41.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 202 adet işlem
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 51 artarak (% 0.36 ) 8, 241
-
14:37ICUGS
Yüzde 9.84 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 734 adet işlem
-
14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
-
14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem