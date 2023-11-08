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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.11.2023 13:42
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215658


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TABGD 179,30 1.509.689.741 % 10,00  
ENSRI 22,44 13.680.657 % 10,00  
ESCOM 48,64 51.249.102 % 10,00  
PKENT 238,90 293.045.041 % 9,99  
SNPAM 122,20 13.777.817 % 9,99  
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Euro 30,4716 30,4856 % -0,04  
Sterlin 34,8644 35,0392 % -0,17  
Frank 31,5223 31,7122 % 0,03  
Riyal 7,5834 7,6214 % 0,14  
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Gümüş ONS 22,40 22,44 % 0,66  
Platin 883,73 886,23 % 0,66  
Paladyum 1.031,60 1.035,21 % 0,66  
Brent Pet. 80,93 80,93 % 0,66  
Altın Ons 1.964,60 1.964,92 % 0,66  
Seans Raporu 14:23
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