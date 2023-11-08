***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2023 13:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKİM 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215666
BIST
'
14:237.867
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 22,53
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2328,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0276
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2330,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0185
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:231.800,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.800,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TABGD
|179,30
|1.510.189.809
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.696.141
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|293.256.945
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|236.126.994
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|THYAO
|229,50
|5.359.097.917
|% 1,55
|
|TUPRS
|150,10
|2.398.462.952
|% 0,74
|
|TCELL
|55,50
|2.177.425.207
|% 4,52
|
|ISCTR
|20,92
|1.850.360.561
|% -3,15
|
|BIMAS
|309,75
|1.699.634.189
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,87
|844.084.102
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,42
|625.160.333
|% -0,18
|
|ADESE
|2,06
|190.497.171
|% 3,52
|
|ISCTR
|20,92
|1.850.360.561
|% -3,15
|
|YKBNK
|17,02
|1.336.855.182
|% -2,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5111
|28,5192
|% 0,10
|
|Euro
|30,4663
|30,4795
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,8642
|35,0391
|% -0,17
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5837
|7,6217
|% 0,14
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|882,22
|884,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,50
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,40
|1.964,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 41.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 202 adet işlem
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 51 artarak (% 0.36 ) 8, 241
-
14:37ICUGS
Yüzde 9.84 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 734 adet işlem
-
14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
-
14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem