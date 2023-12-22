***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
22.12.2023 15:43
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KASIM 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228058
BIST
'
18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0733
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.936,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 20,31
|Açılış
|: 1.936,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|38.071.849
|% 9,95
|
|MEGMT
|25,88
|456.155.451
|% 9,94
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|80.882.424
|% -9,88
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|ASTOR
|90,50
|1.747.603.191
|% -4,23
|
|KOZAL
|20,20
|1.341.862.488
|% -3,81
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|ODAS
|8,13
|714.882.988
|% -7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2132
|29,2269
|% 0,25
|
|Euro
|32,2048
|32,2506
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,0772
|37,2632
|% 0,56
|
|Frank
|34,0445
|34,2496
|% 0,43
|
|Riyal
|7,7673
|7,8062
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|972,22
|975,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,97
|1.218,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,17
|2.060,51
|% 0,66
|