***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ARALIK 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235436
BIST
'
13:377.794
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -25,34
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3729,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0696
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3732,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0126
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:371.961,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,42
|Açılış
|: 1.961,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:36
|HALKB
|13,79
|432.565.299
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.377.221
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.954.803
|% 9,87
|
|MARKA
|42,82
|13.291.677
|% 9,79
|
|GARFA
|93,75
|134.131.073
|% 8,26
|
|EBEBK
|66,45
|172.435.572
|% -5,74
|
|BAGFS
|31,48
|55.920.535
|% -5,52
|
|FLAP
|11,48
|88.864.026
|% -5,51
|
|CVKMD
|393,75
|215.480.739
|% -5,41
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|THYAO
|245,50
|6.937.939.057
|% 1,20
|
|YKBNK
|22,62
|3.866.729.728
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,40
|3.449.080.919
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,24
|3.061.187.016
|% 1,98
|
|VAKBN
|15,42
|2.054.404.166
|% 3,49
|
|YKBNK
|22,62
|3.866.729.728
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,04
|1.205.697.722
|% 1,26
|
|ISCTR
|25,40
|3.449.080.919
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,42
|2.054.404.166
|% 3,49
|
|SKBNK
|4,51
|510.156.155
|% -0,66
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9362
|29,9419
|% 0,24
|
|Euro
|32,7655
|32,7792
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0129
|38,2035
|% 0,08
|
|Frank
|35,0656
|35,2769
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9594
|7,9993
|% 0,23
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|947,74
|949,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,26
|991,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,58
|77,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,96
|2.036,27
|% 0,66
|