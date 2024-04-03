***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2024 17:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MART 2024 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266531
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1073
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0558
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.353,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.354,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9293
|31,9397
|% -0,33
|
|Euro
|34,5849
|34,6054
|% 0,16
|
|Sterlin
|40,2903
|40,4922
|% -0,66
|
|Frank
|35,2510
|35,4277
|% -0,73
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,92
|26,96
|% 0,66
|
|Platin
|931,79
|934,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,70
|1.014,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,50
|89,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,17
|2.292,51
|% 0,66
|