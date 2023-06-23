***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır:Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.Piyasa Riski: Fonun piyasa riski ölçümünde Riske Maruz Değer Yöntemi kullanılır. RMD, belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum değeri ifade etmektedir. RMD hesaplamasında tek taraflı %99 güven aralığı, 20 iş günü elde tutma süresi, 250 iş günü gözlem süresi kullanılır.Piyasa riskinin ölçümünde kullanılan "Riske Maruz Değer Yöntemi", fon portföy değerinin normal piyasa koşulları altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven aralığında ifade eden değerdir.Karşı Taraf Riski: Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemiyle hesaplanan toplamın fon toplam değerine oranlanması ile elde edilir. Karşı taraf riski yatırım fonu toplam değerinin %10'unu aşamaz.Likidite Riski: Fon portföylerinde yer alan varlıkların aylık ortalama işlem hacimleri ile ihraç tutarlarına göre oranları dikkate alınarak, fon portföylerinin ne kadar sürede likidite edilebileceği tespit edilir. Fonun nakit çıkışlarını eksiksiz ve zamanında karşılayabilecek nitelikte likiditeye sahip olup olmadığı, risk yönetimi sistemi tarafından stres testleri ile ölçülerek, olumsuz piyasa koşullarında yaşanabilecek likidite riski konusunda Kurucu Yönetim Kurulu bilgilendirilir.Değerleme esaslarına ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir:Yapılandırılmış Yatırım Araçları: Yapılandırılmış yatırım araçlarının değerlemesinde borsada ilan edilen fiyat kullanılır. İlgili kıymette işlem geçmemesi halinde son fiyat (borsada hiç işlem geçmemesi halinde nitelikli yatırımcılara arz/halka arz fiyatı) kullanılır. Borsada işlem görmeyen ancak veri dağıtım kanalları aracılığıyla fiyatı ilan edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları için değerlemede veri dağıtım kanallarında en son ilan edilen fiyat kullanılır.Borsa Dışı Repo ve Ters Repo Sözleşmeleri: Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinde değerleme ilgili sözleşmede belirlenen faiz oranı iç verim oranı olarak kullanılarak değerleme yapılır.Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine ilişkin değerleme Borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin değerlemesinde güncel fiyat kullanılır. Portföye alım aşamasında borsa dışı forward, opsiyon ve swap sözleşmelerinde güncel fiyat olarak karşı taraftan alınan fiyat kotasyonu kullanılır.Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin değerlemesindeOpsiyon sözleşmelerinde güncel fiyat olarak karşı taraftan alınan değerleme fiyatı kullanılır. Borsa dışı opsiyon sözleşmeleri için fonun fiyat açıklama dönemlerinde değerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve karşı taraftan değerleme fiyatı alınamadığı durumlarda teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır. Teorik fiyat Black&Scholes modeli, Binomial model veya Monte-Carlo simülasyonu gibi genel kabul görmüş yöntemlerden, opsiyon sözleşmesinin yapısına ve dayanak varlığa uygun olanı kullanılarak hesaplanır. Hesaplama için opsiyon sözleşmesinin yapısına ve dayanak varlığa göre Bloomberg OVML, Bloomberg OVME sayfaları ya da uygun görülebilecek diğer hesaplama araçları/yazılımları kullanılacaktır. Bu yöntemlerle elde edilen ve 100 baz puanlık yüzdesel prim alış/satış kotasyonu varsayımı ile hesaplanan alış (bid) veya satış (ask) fiyatı kullanılacaktır. Değerlemede, dayanak varlığın spot fiyatı olarak 5.5.1. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyatlar kullanılır. Farklı ve daha karmaşık yapıda opsiyonların kullanılması ya da değerleme için oluşabilecek diğer unsurlar durumunda ise, değerleme için en uygun yöntem kullanılacaktır.Forward sözleşmelerinde ve borsa dışı swap sözleşmelerinde güncel fiyat olarak dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan teorik fiyat kullanılarak değerleme yapılır. Teorik fiyat dayanak varlığın 5.5.1. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen spot fiyat kullanılarak, değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısı ve piyasa faiz oranları kullanılmak suretiyle hesaplanır.Swap sözleşmelerinde, güncel fiyat olarak karşı taraftan alınan fiyat kullanılır. Borsa dışı diğer swap sözleşmeleri için fonun fiyat açıklama dönemlerinde değerlemede kullanılmak üzere güncel piyasa fiyatının bulunmadığı durumlarda ve karşı taraftan fiyat alınamadığı durumlarda teorik fiyat hesaplanarak değerleme yapılır. Şöyle ki swap sözleşmeleri nitelik açısından pek çok farklı form altında yapılabileceğinden, swap sözleşmelerin değerlemesine esas teşkil eden yerel faiz, diğer değerleme faktörleri hakkındaki bilgiler belgelendirilecek olup, teorik fiyat hesaplamasında, sözleşmenin konusuna göre tahvil fiyatlaması yöntemi (IRR), FRA (Forward Rate Aggreement) yöntemi gibi bugünkü değer hesaplama yöntemleri ile sözleşmelerin niteliğine uygun diğer genel kabul görmüş teorik fiyatlama yöntemleri kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161680BIST