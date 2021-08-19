***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.08.2021 16:51
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959269
BIST
16:521.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.443
En Düşük
1.434
16:528,5233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:529,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:52488,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,95
|Açılış
|: 488,59
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DMSAS
|8,04
|114.263.949
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|16.072.857
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,32
|2.692.759
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,65
|92.247.603
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,24
|92.155.804
|% 10,78
|
|BRYAT
|382,00
|106.658.670
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,55
|37.874.115
|% -7,37
|
|ALKIM
|15,54
|114.056.715
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
|
|SISE
|8,70
|499.857.513
|% 0,93
|
|THYAO
|12,26
|484.689.385
|% 0,08
|
|EREGL
|18,51
|475.047.647
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,86
|372.197.598
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.873.669
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|236.201.453
|% -1,54
|
|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5208
|8,5245
|% 0,91
|
|Euro
|9,9803
|9,9877
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6249
|11,6832
|% 0,33
|
|Frank
|9,2488
|9,3046
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2664
|2,2777
|% 0,89
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,61
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:02BRYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 382.00 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 784 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 69 kaybederek (% -0.68 ) 1, 552
-
17:00ULUUN
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 478 adet işlem
-
16:58ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 082, 477 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 336.00 milyon TL de