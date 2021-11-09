***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.11.2021 11:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NRM Neo Portföy Yönetimi A.Ş. KSB Serbest (Döviz) Özel Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976188
BIST
12:581.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.624
En Düşük
1.605
12:589,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:5811,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0487
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:58569,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,90
|Açılış
|: 569,52
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TSPOR
|6,18
|25.982.630
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,98
|86.803.781
|% 8,96
|
|GSDDE
|4,30
|24.761.667
|% 8,59
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|159.277.504
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|38.420.230
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|10.037.837
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,42
|26.427.950
|% -8,45
|
|BASGZ
|20,86
|335.356.484
|% -8,19
|
|SISE
|9,40
|1.487.746.888
|% 4,79
|
|PETKM
|6,91
|1.070.990.923
|% 1,32
|
|GARAN
|10,79
|1.054.346.665
|% 0,09
|
|THYAO
|18,34
|938.230.171
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,15
|819.557.180
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|819.557.180
|% 3,62
|
|SISE
|9,40
|1.487.746.888
|% 4,79
|
|PETKM
|6,91
|1.070.990.923
|% 1,32
|
|ODAS
|1,52
|205.581.372
|% 2,70
|
|GARAN
|10,79
|1.054.346.665
|% 0,09
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7101
|9,7157
|% 0,39
|
|Euro
|11,2657
|11,2711
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1629
|13,2290
|% 0,55
|
|Frank
|10,5885
|10,6523
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5798
|2,5927
|% 0,26
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,54
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.752
|3.847
|1,19
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,57
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|0,60
|