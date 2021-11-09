***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.11.2021 11:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRG Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Para Piyasası Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976190
BIST
14:031.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,90
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:039,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:0311,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0485
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:03569,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,97
|Açılış
|: 569,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:01
|TSPOR
|6,18
|26.413.233
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,82
|137.923.338
|% 8,33
|
|GSDDE
|4,26
|28.153.656
|% 7,58
|
|KSTUR
|225,60
|317.059
|% 5,67
|
|KARYE
|13,00
|161.132.006
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.566.401
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.644.969
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|11.410.348
|% -8,61
|
|AKFGY
|5,44
|29.470.654
|% -8,11
|
|GARAN
|10,88
|1.593.353.688
|% 0,93
|
|SISE
|9,37
|1.570.165.855
|% 4,46
|
|PETKM
|6,94
|1.312.306.405
|% 1,76
|
|THYAO
|18,29
|1.094.493.480
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,15
|904.947.447
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|904.947.447
|% 3,62
|
|PETKM
|6,94
|1.312.306.405
|% 1,76
|
|SISE
|9,37
|1.570.165.855
|% 4,46
|
|ODAS
|1,51
|249.578.273
|% 2,03
|
|GARAN
|10,88
|1.593.353.688
|% 0,93
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7104
|9,7137
|% 0,37
|
|Euro
|11,2625
|11,2668
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1470
|13,2129
|% 0,43
|
|Frank
|10,5887
|10,6525
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5800
|2,5929
|% 0,27
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,11
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|0,00
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,00
|
|Çeyrek
|909
|930
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,32
|