***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.11.2021 11:45
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRC Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976191
BIST
14:291.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:299,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:2911,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0502
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:29570,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,56
|Açılış
|: 570,18
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:29
|TSPOR
|6,18
|26.592.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,26
|28.823.310
|% 7,58
|
|GSRAY
|4,18
|311.112.480
|% 6,63
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|162.312.562
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.634.188
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.733.500
|% -9,90
|
|INVEO
|28,82
|12.005.533
|% -8,80
|
|AKFGY
|5,41
|30.252.500
|% -8,61
|
|GARAN
|10,86
|1.726.312.154
|% 0,74
|
|SISE
|9,37
|1.595.780.187
|% 4,46
|
|PETKM
|6,95
|1.471.076.633
|% 1,91
|
|THYAO
|18,25
|1.169.165.859
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,13
|948.421.313
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|948.421.313
|% 2,96
|
|PETKM
|6,95
|1.471.076.633
|% 1,91
|
|SISE
|9,37
|1.595.780.187
|% 4,46
|
|ODAS
|1,52
|252.617.609
|% 2,70
|
|GARAN
|10,86
|1.726.312.154
|% 0,74
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7125
|9,7169
|% 0,41
|
|Euro
|11,2662
|11,2726
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1536
|13,2196
|% 0,48
|
|Frank
|10,5925
|10,6563
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5820
|2,5950
|% 0,35
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,70
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.750
|3.845
|-0,66
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,32
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 54 artarak (% 1.29 ) 1, 770
-
14:44XU100
Endeks 1, 625 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 574.00 milyon TL de
-
14:44TOASO
Yüzde 4.29 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 246, 159 adet işlem
-
14:43EGEPO
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 568, 783 adet işlem
-
14:42GSRAY
Yüzde 6.63 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 839, 309 adet işlem