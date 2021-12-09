***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.12.2021 17:41
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY KIG SERBEST FON İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982464
BIST
17:312.051
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 46,36
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:3113,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1055
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:3115,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0764
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:31789,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,12
|Açılış
|: 789,96
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FLAP
|2,86
|121.999.774
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.481.726
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.299.710
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.441.923
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.517.412
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|4.526.387.765
|% 9,91
|
|SISE
|16,06
|4.351.521.180
|% 7,86
|
|KRDMD
|10,81
|3.606.254.020
|% 9,41
|
|GARAN
|11,92
|2.918.600.241
|% -0,50
|
|ASELS
|25,74
|2.690.893.238
|% 7,70
|
|EKGYO
|2,55
|1.175.260.013
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,63
|1.619.213.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,81
|3.606.254.020
|% 9,41
|
|SISE
|16,06
|4.351.521.180
|% 7,86
|
|GARAN
|11,92
|2.918.600.241
|% -0,50
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7869
|13,7928
|% 0,77
|
|Euro
|15,6066
|15,6262
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,1691
|18,2602
|% 0,82
|
|Frank
|14,8898
|14,9795
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6681
|3,6865
|% 0,98
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-8,55
|
|Altın Gr.
|791
|791
|5,85
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,24
|75,24
|-0,58
|