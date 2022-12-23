***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.12.2022 17:49
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Tek Serbest (TL) Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089543
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0607
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.077,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|4,62
|83.681.617
|% 10,00
|
|TERA
|12,10
|172.703
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.120.512
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|69.806.417
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.556.265
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.809.811
|% -9,95
|
|IDEAS
|41,78
|36.147.875
|% -9,65
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|KAPLM
|124,90
|41.070.072
|% -9,10
|
|THYAO
|141,80
|5.100.840.428
|% -0,21
|
|EKGYO
|8,48
|4.527.756.349
|% 2,05
|
|KRDMD
|18,31
|3.921.092.262
|% -1,08
|
|PETKM
|19,62
|3.569.926.885
|% 1,98
|
|TCELL
|36,90
|3.548.009.325
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,48
|4.527.756.349
|% 2,05
|
|SKBNK
|3,14
|737.699.661
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,12
|2.749.079.729
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,31
|3.921.092.262
|% -1,08
|
|PETKM
|19,62
|3.569.926.885
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6806
|18,6969
|% 0,19
|
|Euro
|19,8395
|19,8603
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4402
|22,5527
|% 0,21
|
|Frank
|19,9467
|20,0669
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9529
|4,9778
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,25
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.344
|26,00
|
|Yarım
|3.527
|3.593
|15,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,21
|0,07
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|2,66
|