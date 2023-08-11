Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

11.08.2023 16:58
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NZT Fon İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184530


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:197.700
Değişim :  3,48% |  258,88
Açılış :  7.453  
Önceki Kapanış :  7.442  
En Düşük
7.398 En Yüksek
7.708
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 58,85 153.960.491 % 10,00  
ONCSM 238,80 189.876.710 % 10,00  
PAPIL 25,08 130.824.341 % 10,00  
RUBNS 39,38 154.768.165 % 10,00  
SANEL 21,34 52.037.434 % 10,00  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Dolar 27,0488 27,0518 % 0,20  
Euro 29,6946 29,7124 % 0,26  
Sterlin 34,2608 34,4326 % 0,31  
Frank 30,7192 30,9043 % 0,06  
Riyal 7,1865 7,2225 % 0,07  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 6,45  
Altın Gr. 1.667 1.667 4,88  
Cumhuriyet 11.369 11.541 -12,00  
Tam 11.124 11.214 26,00  
Yarım 5.571 5.633 13,00  
Çeyrek 2.785 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,82 0,10  
Gümüş Gr. 19,76 19,78 0,04  
B. Petrol 86,72 86,72 0,32  
Seans Raporu 17:19
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru