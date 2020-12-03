***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 07.02.2020 02123440732 info@neoportfoy.com.trGülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü 16.06.2020 02123440732 gcon@neoportfoy.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA DOĞAN Genel MüdürDİLAVER ERGİN Genel Müdür YardımcısıŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSIDilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891150BIST