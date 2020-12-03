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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2020 12:47



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 07.02.2020 02123440732 info@neoportfoy.com.tr
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü 16.06.2020 02123440732 gcon@neoportfoy.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA DOĞAN Genel Müdür
DİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891150


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Tam 3.062 3.140 34,91  
Yarım 1.480 1.519 16,88  
Çeyrek 742 759 8,45  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 0,07  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,00  
B. Petrol 48,17 48,17 -0,08  
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