***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2020 12:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 07.02.2020 02123440732 info@neoportfoy.com.tr
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü 16.06.2020 02123440732 gcon@neoportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA DOĞAN Genel Müdür
DİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891150
BIST
13:151.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.331
En Düşük
1.316
13:157,8358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8205
13:159,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0146
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
13:15462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler13:15
|INVEO
|34,98
|26.154.783
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|770.060
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|342.243.991
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|512.580.760
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.971.688
|% 9,91
|
|ARTI
|6,58
|818.890
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|693.654
|% -9,95
|
|ORMA
|11,65
|172.643
|% -9,76
|
|KERVN
|1,13
|2.902.990
|% -9,60
|
|EMNIS
|23,10
|76.269
|% -7,60
|
|TSKB
|2,12
|1.693.581.642
|% -5,36
|
|GARAN
|9,19
|1.330.175.808
|% -0,33
|
|DOHOL
|2,87
|1.017.102.874
|% 9,54
|
|PETKM
|4,34
|972.024.280
|% 2,60
|
|THYAO
|12,28
|822.296.081
|% 0,24
|
|TSKB
|2,12
|1.693.581.642
|% -5,36
|
|DOHOL
|2,87
|1.017.102.874
|% 9,54
|
|PETKM
|4,34
|972.024.280
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,20
|411.007.520
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,52
|432.128.037
|% 1,61
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8299
|7,8358
|% -0,33
|
|Euro
|9,4930
|9,5024
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4742
|10,5267
|% -0,02
|
|Frank
|8,7227
|8,7753
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0814
|2,0919
|% -0,39
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|8,85
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|34,91
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|16,88
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|