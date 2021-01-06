***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2021 14:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 300000 TRY 7,5
Ekin ÖZORAN 100000 TRY 2,5
Dilaver ERGİN 100000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 100000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 2440000 TRY 61
Tanju GÜNEL 700000 TRY 17,5
Emre GÖLTEPE 260000 TRY 6,5
TOPLAM 4000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897366
BIST
16:131.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:137,3394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:139,0629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:13457,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.422.540
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.946.270
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.644.329
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.093.082
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.073.620
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|GARAN
|10,36
|1.778.832.301
|% 2,57
|
|ASELS
|18,75
|1.232.901.180
|% 2,18
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|TCELL
|16,92
|1.087.501.769
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,56
|597.586.614
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.379.235
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,26
|969.898.090
|% 5,84
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|631.620.613
|% 1,97
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3358
|7,3383
|% -0,65
|
|Euro
|9,0571
|9,0637
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9648
|10,0148
|% -0,73
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-12,34
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-54,94
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-26,58
|
|Çeyrek
|730
|747
|-13,28
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,53
|53,53
|-0,07
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:22TSPOR
Yüzde 7.82 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 921, 803 adet işlem
-
16:21BJKAS
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 872, 375 adet işlem
-
16:20YGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 167, 539 adet işlem
-
16:19DOHOL
Yüzde 5.84 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 391, 150 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, AKBNK, TCELL