***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2021 14:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
TANJU GÜNEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019 İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE GÖLTEPE 26.08.2019 6.5
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019
MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897367
BIST
16:141.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:147,3382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:149,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:14457,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 457,23
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.422.540
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.946.270
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.644.329
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.093.082
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.073.620
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|GARAN
|10,36
|1.778.832.301
|% 2,57
|
|ASELS
|18,75
|1.232.901.180
|% 2,18
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|TCELL
|16,92
|1.087.501.769
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,56
|597.586.614
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.379.235
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,26
|969.898.090
|% 5,84
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|631.620.613
|% 1,97
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3349
|7,3377
|% -0,66
|
|Euro
|9,0578
|9,0640
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9648
|10,0148
|% -0,73
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-12,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-54,94
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-26,58
|
|Çeyrek
|730
|747
|-13,28
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,10
|
|B. Petrol
|53,58
|53,58
|-0,02
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:28YGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 504, 577 adet işlem
-
16:27DOHOL
Yüzde 6.49 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 458, 647 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.68 ) 1, 652
-
16:26HDFGS
Yüzde 5.00 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 864 adet işlem
-
16:25TSPOR
Yüzde 7.82 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 473, 705 adet işlem