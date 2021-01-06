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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2021 14:36



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
TANJU GÜNEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019 İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE GÖLTEPE 26.08.2019 6.5
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019
MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 61




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897367


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EGGUB 159,50 112.644.329 % 10,00  
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Altın Ons 1.937 1.938 -12,01  
Altın Gr. 456 456 -7,25  
Cumhuriyet 3.039 3.085 -42,00  
Tam 3.011 3.089 -54,94  
Yarım 1.455 1.494 -26,58  
Çeyrek 730 747 -13,28  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 -0,19  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,10  
B. Petrol 53,58 53,58 -0,02  
Seans Raporu 16:12
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