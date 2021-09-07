***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 07.02.2020 02123440732 info@neoportfoy.com.trEbru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü 05.07.2021 02123440732 epolat@neoportfoy.com.trYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEbru POLAT Operasyon ve Mali İşler DirektörüRozana TALU İç KontrolCansu EKİCİ Risk YöneticisiDeniz ŞAHİNKAYA Gayrimenkul Değerleme UzmanıErdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu BaşkanıBinnur Hacer KAYABEY Araştırma GörevlisiBuse Merve TOPRAK Uzman YardımcısıAysu Kaçmaz Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962294BIST