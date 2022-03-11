***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2022 11:33
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU Fon Yönetimi
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
İbrahim Haluk TALU İç Kontrol Yöneticisi
Binnur Hacer KAYABEY Araştırma Görevlisi
Buse Merve TOPRAK Uzman Yardımcısı
Aysu Kaçmaz Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009453
BIST
11:422.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,55
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:4214,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1126
|Açılış
|: 14,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:4216,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1159
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:42959,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,14
|Açılış
|: 959,17
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,60
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:42
|GRSEL
|10,96
|14.091.020
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.615.421
|% 9,93
|
|MEPET
|2,25
|7.008.226
|% 7,14
|
|FORMT
|1,07
|55.533.295
|% 7,00
|
|ULUUN
|9,11
|87.199.530
|% 6,55
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,99
|7.538.818
|% -4,17
|
|MPARK
|28,94
|20.723.487
|% -3,53
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,42
|1.684.764.704
|% 0,33
|
|THYAO
|26,30
|1.567.297.590
|% 2,18
|
|SISE
|13,61
|1.025.644.624
|% 3,42
|
|EREGL
|34,54
|543.772.233
|% -0,23
|
|KOZAL
|146,90
|497.857.566
|% 2,51
|
|ODAS
|1,55
|242.710.110
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,42
|1.684.764.704
|% 0,33
|
|SISE
|13,61
|1.025.644.624
|% 3,42
|
|THYAO
|26,30
|1.567.297.590
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,12
|124.916.231
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9561
|14,9671
|% 0,76
|
|Euro
|16,4338
|16,4602
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,4933
|19,5911
|% 0,77
|
|Frank
|16,0073
|16,1037
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9757
|3,9957
|% 0,88
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-4,19
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,40
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,02
|