***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2022 16:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 5.11
MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 69.89
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 10
DİLAVER ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU Fon Yönetimi
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
İbrahim Haluk TALU İç Kontrol Yöneticisi
Binnur Hacer KAYABEY Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Mehmet Karaköse Operasyon Uzman Yardımcısı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037457
BIST
16:122.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,00
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:1217,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0287
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:1218,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:121.018,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 14,06
|Açılış
|: 1.018,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.685
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.960.053
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.807.291
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.825.220
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,64
|3.044.400.000
|% 1,66
|
|EREGL
|30,00
|2.073.509.587
|% -1,38
|
|SASA
|45,22
|1.523.725.996
|% 1,48
|
|SISE
|21,66
|1.492.198.177
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,60
|830.173.540
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|350.721.849
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|399.812.994
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,68
|628.250.174
|% 1,30
|
|ISCTR
|4,76
|568.247.344
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|830.173.540
|% 2,02
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2884
|17,2933
|% 0,17
|
|Euro
|18,0061
|18,0280
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7993
|20,9036
|% 0,69
|
|Frank
|17,2093
|17,3129
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5956
|4,6186
|% 0,14
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,74
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|15,46
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|72,00
|
|Tam
|6.760
|6.864
|76,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|37,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,18
|