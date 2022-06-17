***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 12:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
EMRE GÖLTEPE Erkek 5.11
MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 69.89
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 10
DİLAVER ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037890
BIST
15:342.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 29,18
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3417,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3418,1624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1128
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:341.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2998
|17,3042
|% 0,03
|
|Euro
|18,1396
|18,1624
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1839
|21,2901
|% -0,57
|
|Frank
|17,8874
|17,9951
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6001
|4,6232
|% 0,06
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,35
|