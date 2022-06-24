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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2022 16:13
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
EMRE GÖLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5.11
MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 69.89
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 10
DİLAVER ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039124


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MAKIM 15,56 74.804.835 % 9,96  
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Tam 6.775 6.877 15,00  
Yarım 3.326 3.363 7,00  
Çeyrek 1.666 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,11 0,15  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,06  
B. Petrol 112 112 2,07  
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