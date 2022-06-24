***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2022 16:13
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
EMRE GÖLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5.11
MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 69.89
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 10
DİLAVER ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039124
BIST
17:272.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,81
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:2717,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0203
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:2718,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:271.020,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.020,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ECZYT
|52,80
|105.773.848
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.149.870
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.804.835
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,67
|36.269.016
|% -5,08
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|BAYRK
|6,79
|17.947.783
|% -3,69
|
|THYAO
|50,25
|5.409.198.036
|% -0,59
|
|ASELS
|24,84
|2.253.137.200
|% 6,61
|
|EREGL
|27,96
|1.872.861.764
|% 1,38
|
|SISE
|21,90
|1.682.554.867
|% 1,58
|
|KRDMD
|12,64
|1.196.470.612
|% 0,72
|
|ODAS
|3,20
|1.033.019.469
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,79
|860.733.034
|% -1,03
|
|TSKB
|2,12
|283.809.927
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,60
|317.916.844
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.409.198.036
|% -0,59
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3639
|17,3766
|% 0,14
|
|Euro
|18,3285
|18,3519
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3087
|21,4156
|% 0,57
|
|Frank
|18,1464
|18,2557
|% 1,08
|
|Riyal
|4,6135
|4,6367
|% 0,17
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|5,68
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.775
|6.877
|15,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,07
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40ECILC
Yüzde 4.49 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 434, 474 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 83 artarak (% 0.71 ) 2, 794
-
17:38XU100
Endeks 2, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 31, 221.00 milyon TL de
-
17:38KGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 220, 193 adet işlem
-
17:37KGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 219, 594 adet işlem