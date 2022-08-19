***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2022 17:59
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Rozana TALU Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057159
BIST
17:483.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 10,82
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:4818,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:4818,2047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0563
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1833
17:481.017,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.017,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler17:46
|HKTM
|13,31
|1.370.225
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|80.801.540
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.455.398
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.498.098
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|80.080.624
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|449.116.106
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|93.263.729
|% -9,97
|
|DENGE
|2,21
|67.265.555
|% -9,05
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,08
|15.362.619
|% -6,96
|
|THYAO
|69,10
|4.775.810.238
|% -0,79
|
|PETKM
|11,50
|4.277.778.242
|% 3,98
|
|SISE
|25,80
|3.530.378.099
|% 1,18
|
|EREGL
|29,92
|2.866.914.586
|% 1,49
|
|TUPRS
|330,40
|2.738.549.494
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,72
|2.090.632.000
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,72
|2.451.772.488
|% -3,21
|
|PETKM
|11,50
|4.277.778.242
|% 3,98
|
|ALBRK
|2,02
|677.196.929
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,94
|1.409.937.277
|% 4,22
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1001
|18,1123
|% 0,18
|
|Euro
|18,1855
|18,2044
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,3248
|21,4318
|% -0,79
|
|Frank
|18,8013
|18,9145
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8069
|4,8310
|% 0,23
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-10,62
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.829
|6.896
|-41,00
|
|Yarım
|3.327
|3.371
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,25
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|0,22
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
-
17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem