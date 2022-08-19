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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.08.2022 17:59
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Rozana TALU Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057159


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SAYAS 50,60 80.801.540 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.455.398 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.498.098 % 9,97  
RYSAS 10,06 80.080.624 % 9,95  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 -10,62  
Altın Gr. 1.017 1.018 -3,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.829 6.896 -41,00  
Yarım 3.327 3.371 -21,00  
Çeyrek 1.669 1.685 -10,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,06 -0,49  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 -0,25  
B. Petrol 96,81 96,81 0,22  
Seans Raporu 17:46
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