***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 12:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU Fon Yönetimi
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Arif Utku ÜNAL Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Mehmet Karaköse Operasyon Uzman Yardımcısı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Rozana TALU Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilek SEL Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076760
BIST
13:004.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 75,37
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.182
En Düşük
4.131
13:0018,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
13:0018,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
13:00985,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,08
|Açılış
|: 985,49
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:58
|MIATK
|83,15
|53.528.447
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.680.837
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.524.895
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,75
|34.678.100
|% 9,92
|
|HKTM
|89,05
|73.495.837
|% 9,53
|
|ISKUR
|882.001,00
|980.000
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,56
|93.217.931
|% -9,78
|
|OYYAT
|35,96
|72.069.510
|% -4,77
|
|ULUSE
|152,60
|24.899.324
|% -4,68
|
|THYAO
|106,10
|5.809.100.457
|% 4,22
|
|EREGL
|32,30
|4.367.009.779
|% 6,67
|
|TUPRS
|429,60
|2.730.880.728
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,54
|2.138.018.297
|% 3,55
|
|SASA
|145,40
|1.792.416.698
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,59
|884.470.723
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,54
|2.138.018.297
|% 3,55
|
|EREGL
|32,30
|4.367.009.779
|% 6,67
|
|ISCTR
|8,75
|909.160.044
|% 0,57
|
|HALKB
|8,39
|863.946.370
|% 2,19
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6200
|18,6265
|% 0,06
|
|Euro
|18,2094
|18,2182
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8323
|20,9368
|% 0,60
|
|Frank
|18,3695
|18,4802
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,06
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,24
|
|Altın Gr.
|985
|985
|9,60
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.607
|6.660
|26,00
|
|Yarım
|3.219
|3.258
|14,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,17
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|1,94
|