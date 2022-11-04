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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2022 12:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU Fon Yönetimi
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Arif Utku ÜNAL Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Mehmet Karaköse Operasyon Uzman Yardımcısı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Rozana TALU Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilek SEL Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076760


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DESA 35,54 6.524.895 % 9,96  
DOKTA 53,75 34.678.100 % 9,92  
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Frank 18,3695 18,4802 % 0,43  
Riyal 4,9405 4,9653 % 0,06  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 17,24  
Altın Gr. 985 985 9,60  
Cumhuriyet 6.593 6.693 76,00  
Tam 6.607 6.660 26,00  
Yarım 3.219 3.258 14,00  
Çeyrek 1.614 1.629 8,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,79 0,30  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,17  
B. Petrol 96,61 96,61 1,94  
Seans Raporu 12:58
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