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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 14:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU İç Kontrol
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Arif Utku ÜNAL Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi
Kevser Ceren Şahbat Operasyon Uzman Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079187


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BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 114,40 63.743.165 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
INVEO 30,18 242.317.273 % 9,99  
MIATK 98,10 69.677.530 % 9,98  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 18,5972 18,6040 % 0,09  
Euro 18,5017 18,5052 % -0,65  
Sterlin 21,1292 21,2352 % 0,53  
Frank 18,7412 18,8541 % -0,18  
Riyal 4,9335 4,9583 % 0,18  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 2,86  
Altın Gr. 1.021 1.021 2,75  
Cumhuriyet 6.780 6.882 -14,00  
Tam 6.808 6.857 -3,00  
Yarım 3.317 3.352 -2,00  
Çeyrek 1.664 1.676 0,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,14 0,10  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,06  
B. Petrol 91,92 91,92 -0,73  
Seans Raporu 14:26
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