***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 14:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Rozana TALU İç Kontrol
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Arif Utku ÜNAL Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi
Kevser Ceren Şahbat Operasyon Uzman Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079187
BIST
14:284.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 67,52
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:2818,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:2818,5128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1132
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:281.021,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.021,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ERCB
|114,40
|63.743.165
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|242.317.273
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.677.530
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.446.700
|% -9,96
|
|ARASE
|179,00
|182.583.470
|% -8,67
|
|GOLTS
|121,10
|131.328.671
|% -8,53
|
|KLMSN
|16,88
|74.048.734
|% -8,26
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,70
|4.704.110.409
|% 0,45
|
|TCELL
|32,18
|2.573.746.194
|% 0,12
|
|ODAS
|9,84
|2.148.303.630
|% 0,51
|
|EREGL
|34,60
|2.136.137.623
|% -0,35
|
|ASELS
|37,98
|1.989.038.916
|% 0,64
|
|EKGYO
|5,20
|1.614.094.359
|% 2,77
|
|ODAS
|9,84
|2.148.303.630
|% 0,51
|
|PETKM
|14,46
|1.967.572.991
|% 2,26
|
|TTKOM
|14,64
|1.891.354.695
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,60
|1.219.165.069
|% 3,56
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6040
|% 0,09
|
|Euro
|18,5017
|18,5052
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1292
|21,2352
|% 0,53
|
|Frank
|18,7412
|18,8541
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,18
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.808
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,73
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40ELITE
Yüzde 8.20 oranında artışla 45.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 368 adet işlem
-
14:39GWIND
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 155, 692 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 23 artarak (% 1.33 ) 3, 902
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, MIATK, DOAS, GLRYH, PARSN, KERVN, BAKAB, ERCB, INVEO, YEOTK
-
14:38
RUBNS, KENT, BARMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında