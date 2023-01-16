***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2023 15:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü
Selim ŞAHİN İç Kontrol
Mustafa Nuri ÇİNE Risk Yöneticisi
Deniz ŞAHİNKAYA Direktör
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Arif Utku ÜNAL Araştırma Görevlisi
Aysu Kaçmaz GYF Uzmanı
Onhan Uçurmaz GSYF Uzmanı
Aslı Çandır Operasyon Yetkilisi
Kevser Ceren Şahbat Operasyon Uzman Yardımcısı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mustafa DOĞAN Genel Müdür SP FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI -TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı SP FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Dilek SEL Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bilal BALCI Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ...
Rozana TALU Portföy Yöneticisi SP FAALİYETLRİ DÜZEY 3 LİSANSI- TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102564
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.155,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.155,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7934
|% 0,06
|
|Euro
|20,3219
|20,3373
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8613
|22,9760
|% -0,21
|
|Frank
|20,2159
|20,3377
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.830
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.815
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında