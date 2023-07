***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bekir Yener YILDIRIM 7400000 TRY 20,00Ekin ÖZORAN 925000 TRY 2,5Dilaver ERGİN 925000 TRY 2,5Halil Alper AKÖZ 925000 TRY 2,5Mustafa DOĞAN 12025000 TRY 32,50Tanju GÜNEL 7400000 TRY 20,00Emre GÖLTEPE 7400000 TRY 20,00TOPLAM 37000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165666BIST