***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2023 11:18
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 7400000 TRY 20,00
Ekin ÖZORAN 925000 TRY 2,5
Dilaver ERGİN 925000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 925000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 12025000 TRY 32,50
Tanju GÜNEL 7400000 TRY 20,00
Emre GÖLTEPE 7400000 TRY 20,00
TOPLAM 37000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165666
BIST
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12:155.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -17,30
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1526,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1312
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1528,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1547
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:151.616,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.616,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|258.981.930
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.426.844
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.523.292
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|BRYAT
|1.464,80
|278.598.332
|% -4,57
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|EGPRO
|103,30
|32.703.076
|% -2,91
|
|ARASE
|48,28
|35.537.693
|% -2,86
|
|ARCLK
|129,40
|292.056.090
|% -2,78
|
|THYAO
|208,30
|3.693.477.242
|% 0,10
|
|KOZAL
|27,20
|1.698.915.478
|% 0,44
|
|TCELL
|38,38
|1.485.020.083
|% 2,57
|
|ASTOR
|69,40
|1.358.607.716
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|VKGYO
|3,17
|371.870.628
|% 4,28
|
|EKGYO
|7,82
|755.287.115
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,84
|239.580.673
|% 0,00
|
|ODAS
|7,93
|646.565.933
|% 3,93
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0849
|26,0925
|% 0,51
|
|Euro
|28,4241
|28,4630
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0612
|33,2270
|% 0,33
|
|Frank
|28,9349
|29,1092
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9337
|6,9685
|% 0,33
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|6,99
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|5,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.333
|1,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,67
|