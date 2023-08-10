***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 16:35
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 7400000 TRY 20,00
Dilaver ERGİN 925000 TRY 5,00
Halil Alper AKÖZ 925000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 12025000 TRY 32,50
Tanju GÜNEL 7400000 TRY 20,00
Emre GÖLTEPE 7400000 TRY 20,00
TOPLAM 37000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183772
BIST
'
17:297.561
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,34
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2927,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0449
En Düşük
26,4619
17:2929,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2266
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:291.667,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.667,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:27
|OYLUM
|6,49
|19.729.665
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|311.472.598
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.208.695
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|14.685.095
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|152.581.140
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.551.413
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.165.063.908
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|13.390.003.589
|% 0,77
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|ASTOR
|119,10
|7.173.295.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|SKBNK
|3,76
|2.392.802.211
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0348
|27,0460
|% 0,21
|
|Euro
|29,8168
|29,8649
|% 0,79
|
|Sterlin
|34,3985
|34,5710
|% 0,46
|
|Frank
|30,8318
|31,0175
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1850
|7,2210
|% 0,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,06
|
|B. Petrol
|87,35
|87,35
|-0,20
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42IHGZT
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 692, 429 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.22 ) 8, 242
-
17:41XU100
Endeks 7, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 183, 513.00 milyon TL de
-
17:41AEFES
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 839, 118 adet işlem
-
17:40DYOBY
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 021 adet işlem