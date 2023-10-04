***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 12:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 7400000 TRY 20,00
Dilaver ERGİN 1850000 TRY 5,00
Halil Alper AKÖZ 925000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 12025000 TRY 32,50
Tanju GÜNEL 7400000 TRY 20,00
Emre GÖLTEPE 7400000 TRY 20,00
TOPLAM 37000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199371
BIST
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13:228.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -58,44
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:2227,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1321
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:2228,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,2242
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:221.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.256.192
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.634.282
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.880.164
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|197.845.547
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|282.331.140
|% -5,91
|
|THYAO
|241,80
|4.223.569.327
|% -2,38
|
|TUPRS
|150,70
|3.871.312.423
|% -2,77
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|BIMAS
|287,80
|2.425.696.728
|% 1,16
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,29
|185.484.565
|% 4,03
|
|KATMR
|2,82
|385.508.837
|% 5,22
|
|ODAS
|14,33
|1.836.965.126
|% 2,80
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5657
|27,5710
|% 0,49
|
|Euro
|28,9953
|29,0119
|% 0,82
|
|Sterlin
|33,3547
|33,5219
|% 0,72
|
|Frank
|29,9200
|30,1003
|% 0,61
|
|Riyal
|7,3279
|7,3647
|% 0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,94
|