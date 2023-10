***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bekir Yener YILDIRIM 7400000 TRY 20,00Dilaver ERGİN 1850000 TRY 5,00Halil Alper AKÖZ 925000 TRY 2,5Mustafa DOĞAN 12025000 TRY 32,50Tanju GÜNEL 7400000 TRY 20,00Emre GÖLTEPE 7400000 TRY 20,00TOPLAM 37000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199371BIST