***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2024 16:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. / DENİZBANK A.Ş. / QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İç kontrol sistemi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250073
BIST
'
17:499.248
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,70
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4930,8348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1095
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8360
En Düşük
30,2546
17:4933,1841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0339
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:491.979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:49
|AKSUE
|14,00
|3.290.358
|% 104,68
|
|TKNSA
|44,00
|713.707.411
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|196.443.431
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.837.636
|% 9,99
|
|GLRYH
|15,31
|148.374.435
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,03
|408.149.707
|% -8,38
|
|EYGYO
|11,26
|188.942.524
|% -7,70
|
|MAALT
|1.208,00
|281.630.737
|% -7,29
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|SASA
|44,36
|8.275.855.252
|% 0,45
|
|THYAO
|282,50
|7.375.543.844
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|ZOREN
|5,81
|4.891.563.569
|% 9,83
|
|EREGL
|49,20
|15.780.080.646
|% 4,50
|
|EKGYO
|10,57
|2.740.461.845
|% 1,34
|
|KRDMD
|29,38
|6.769.122.025
|% -0,88
|
|ISCTR
|27,82
|5.997.718.798
|% 0,43
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8214
|30,8348
|% 0,36
|
|Euro
|33,1730
|33,1841
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,6093
|38,8030
|% 0,06
|
|Frank
|34,7923
|35,0019
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1955
|8,2366
|% 0,28
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|899,78
|901,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|956,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,56
|1.998,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de